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Hud
47
11:47
قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ٤٧
قَالَ رَبِّ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٤٧
قَالَ
رَبِّ
اِنِّیْۤ
اَعُوْذُ
بِكَ
اَنْ
اَسْـَٔلَكَ
مَا
لَیْسَ
لِیْ
بِهٖ
عِلْمٌ ؕ
وَاِلَّا
تَغْفِرْ
لِیْ
وَتَرْحَمْنِیْۤ
اَكُنْ
مِّنَ
الْخٰسِرِیْنَ
۟
Dia (Nuh) berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu untuk memohon kepada-Mu sesuatu yang aku tidak mengetahui (hakikatnya). Kalau Engkau tidak mengampuniku, dan (tidak) menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."
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