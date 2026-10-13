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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 16
Hud
16
11:16
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
لَیْسَ
لَهُمْ
فِی
الْاٰخِرَةِ
اِلَّا
النَّارُ ۖؗ
وَحَبِطَ
مَا
صَنَعُوْا
فِیْهَا
وَبٰطِلٌ
مَّا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesuatu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
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