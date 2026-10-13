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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 14
Hud
14
11:14
فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الاه الا هو فهل انتم مسلمون ١٤
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤
فَاِلَّمْ
یَسْتَجِیْبُوْا
لَكُمْ
فَاعْلَمُوْۤا
اَنَّمَاۤ
اُنْزِلَ
بِعِلْمِ
اللّٰهِ
وَاَنْ
لَّاۤ
اِلٰهَ
اِلَّا
هُوَ ۚ
فَهَلْ
اَنْتُمْ
مُّسْلِمُوْنَ
۟
Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka (katakanlah), "Ketahuilah, bahwa (Al-Qur`an) itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (masuk Islam)?"
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