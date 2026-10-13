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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 1
Hud
1
11:1
الر كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١
الٓرٰ ۫
كِتٰبٌ
اُحْكِمَتْ
اٰیٰتُهٗ
ثُمَّ
فُصِّلَتْ
مِنْ
لَّدُنْ
حَكِیْمٍ
خَبِیْرٍ
۟ۙ
Alif lām Rā`. (Inilah) Kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci,
1
(yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana, Mahateliti,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.