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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 81
Al-Waqi'ah
81
56:81
افبهاذا الحديث انتم مدهنون ٨١
أَفَبِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ٨١
اَفَبِهٰذَا
الْحَدِیْثِ
اَنْتُمْ
مُّدْهِنُوْنَ
۟ۙ
Apakah kamu menganggap remeh berita ini (Al-Qur`an)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.