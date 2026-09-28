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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 79
Al-Waqi'ah
79
56:79
لا يمسه الا المطهرون ٧٩
لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩
لَّا
یَمَسُّهٗۤ
اِلَّا
الْمُطَهَّرُوْنَ
۟ؕ
tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.