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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 75
Al-Waqi'ah
75
56:75
۞ فلا اقسم بمواقع النجوم ٧٥
۞ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥
فَلَاۤ
اُقْسِمُ
بِمَوٰقِعِ
النُّجُوْمِ
۟ۙ
Lalu Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
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Tafsir Fathul Majid
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