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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 72
Al-Waqi'ah
72
56:72
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ٧٢
ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢
ءَاَنْتُمْ
اَنْشَاْتُمْ
شَجَرَتَهَاۤ
اَمْ
نَحْنُ
الْمُنْشِـُٔوْنَ
۟
Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang menumbuhkan?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.