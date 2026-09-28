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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 69
Al-Waqi'ah
69
56:69
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ٦٩
ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩
ءَاَنْتُمْ
اَنْزَلْتُمُوْهُ
مِنَ
الْمُزْنِ
اَمْ
نَحْنُ
الْمُنْزِلُوْنَ
۟
Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.