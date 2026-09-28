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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 67
Al-Waqi'ah
67
56:67
بل نحن محرومون ٦٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٦٧
بَلْ
نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ
۟
bahkan kami tidak mendapat hasil apa pun."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.