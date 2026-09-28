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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 64
Al-Waqi'ah
64
56:64
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ٦٤
ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ٦٤
ءَاَنْتُمْ
تَزْرَعُوْنَهٗۤ
اَمْ
نَحْنُ
الزّٰرِعُوْنَ
۟
Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.