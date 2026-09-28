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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 60
Al-Waqi'ah
60
56:60
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٦٠
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠
نَحْنُ
قَدَّرْنَا
بَیْنَكُمُ
الْمَوْتَ
وَمَا
نَحْنُ
بِمَسْبُوْقِیْنَ
۟ۙ
Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan Kami tidak lemah,
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
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