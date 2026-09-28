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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 59
Al-Waqi'ah
59
56:59
اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ٥٩
ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَـٰلِقُونَ ٥٩
ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗۤ
اَمْ
نَحْنُ
الْخٰلِقُوْنَ
۟
Kamukah yang menciptakannya, ataukah Kami penciptanya?
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.