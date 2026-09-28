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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 51
Al-Waqi'ah
51
56:51
ثم انكم ايها الضالون المكذبون ٥١
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥١
ثُمَّ
اِنَّكُمْ
اَیُّهَا
الضَّآلُّوْنَ
الْمُكَذِّبُوْنَ
۟ۙ
Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan!
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Tafsir Fathul Majid
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