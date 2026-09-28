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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 48
Al-Waqi'ah
48
56:48
اواباونا الاولون ٤٨
أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ٤٨
اَوَاٰبَآؤُنَا
الْاَوَّلُوْنَ
۟
Apakah nenek moyang kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?"
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.