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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 46
Al-Waqi'ah
46
56:46
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ٤٦
وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ٤٦
وَكَانُوْا
یُصِرُّوْنَ
عَلَی
الْحِنْثِ
الْعَظِیْمِ
۟ۚ
dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.