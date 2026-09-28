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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 45
Al-Waqi'ah
45
56:45
انهم كانوا قبل ذالك مترفين ٤٥
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ٤٥
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
قَبْلَ
ذٰلِكَ
مُتْرَفِیْنَ
۟ۚۖ
Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.