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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 35
Al-Waqi'ah
35
56:35
انا انشاناهن انشاء ٣٥
إِنَّآ أَنشَأْنَـٰهُنَّ إِنشَآءًۭ ٣٥
اِنَّاۤ
اَنْشَاْنٰهُنَّ
اِنْشَآءً
۟ۙ
Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari itu) secara langsung,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.