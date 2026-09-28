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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 25
Al-Waqi'ah
25
56:25
لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما ٢٥
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًۭا وَلَا تَأْثِيمًا ٢٥
لَا
یَسْمَعُوْنَ
فِیْهَا
لَغْوًا
وَّلَا
تَاْثِیْمًا
۟ۙ
Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa,
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.