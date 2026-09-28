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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Ayah 24
Al-Waqi'ah
24
56:24
جزاء بما كانوا يعملون ٢٤
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٤
جَزَآءً
بِمَا
كَانُوْا
یَعْمَلُوْنَ
۟
Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.