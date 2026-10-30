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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 40
Al-Qiyamah
40
75:40
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
اَلَیْسَ
ذٰلِكَ
بِقٰدِرٍ
عَلٰۤی
اَنْ
یُّحْیِ
الْمَوْتٰى
۟۠
Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.