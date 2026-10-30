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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 39
Al-Qiyamah
39
75:39
فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ٣٩
فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣٩
فَجَعَلَ
مِنْهُ
الزَّوْجَیْنِ
الذَّكَرَ
وَالْاُ
۟ؕ
lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.