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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 29
Al-Qiyamah
29
75:29
والتفت الساق بالساق ٢٩
وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ٢٩
وَالْتَفَّتِ
السَّاقُ
بِالسَّاقِ
۟ۙ
dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan),
1
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.