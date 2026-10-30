Вы спешите обрести мирские блага, прелести и удовольствия и отдаете этому предпочтение над Последней жизнью, и потому вы пренебрегаете совершением добрых дел ради собственного счастья после смерти. Вы любите этот тленный мир, и именно это является причиной вашего пренебрежения к проповедям и наставлениям Аллаха. Мирские блага и удовольствия легкодоступны, а человек склонен любить все, что легкодоступно. Что же касается вечного блаженства в жизни будущей, то оно отсрочено до определенного срока. Поэтому вы пренебрегаете этим блаженством и отказываетесь трудиться ради него, словно вы не созданы для Последней жизни и этот мир является вашим вечным домом. Вы не жалеете своих сил ради этого преходящего мира и трудитесь во имя него днем и ночью. Истина извратилась в вашем сознании, и вы понесли великий урон. А если бы вы отдали предпочтение Последней жизни и осознанно взглянули бы на исход своего пути, то непременно бы преуспели и не познали бы ни убытка, ни потерь, ни несчастья. Затем Аллах призвал людей предпочесть для себя жизнь вечную, описав положение праведников в ней и великую разницу между ними и грешниками. Аллах поведал о вознаграждении, которое ожидает тех, кто надеялся встретиться со своим Господом, и сказал: