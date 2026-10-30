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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 16
Al-Qiyamah
16
75:16
لا تحرك به لسانك لتعجل به ١٦
لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ١٦
لَا
تُحَرِّكْ
بِهٖ
لِسَانَكَ
لِتَعْجَلَ
بِهٖ
۟ؕ
Jangan engkau (Muhammad) gerakkan lidahmu (untuk membaca Al-Qur`an) karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.