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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 14
Al-Qiyamah
14
75:14
بل الانسان على نفسه بصيرة ١٤
بَلِ ٱلْإِنسَـٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌۭ ١٤
بَلِ
الْاِنْسَانُ
عَلٰی
نَفْسِهٖ
بَصِیْرَةٌ
۟ۙ
Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri,
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Tafsir Fathul Majid
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