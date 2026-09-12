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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 9
Ar-Ra'd
9
13:9
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٩
عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩
عٰلِمُ
الْغَیْبِ
وَالشَّهَادَةِ
الْكَبِیْرُ
الْمُتَعَالِ
۟
(Allah) Yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata; Yang Mahabesar, Mahatinggi.
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Pelajaran
Refleksi
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.