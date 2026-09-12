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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 8
Ar-Ra'd
8
13:8
الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار ٨
ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَىْءٍ عِندَهُۥ بِمِقْدَارٍ ٨
اَللّٰهُ
یَعْلَمُ
مَا
تَحْمِلُ
كُلُّ
اُ
وَمَا
تَغِیْضُ
الْاَرْحَامُ
وَمَا
تَزْدَادُ ؕ
وَكُلُّ
شَیْءٍ
عِنْدَهٗ
بِمِقْدَارٍ
۟
Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya.
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Pelajaran
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