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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 43
Ar-Ra'd
43
13:43
ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ٤٣
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًۭا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَـٰبِ ٤٣
وَیَقُوْلُ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
لَسْتَ
مُرْسَلًا ؕ
قُلْ
كَفٰی
بِاللّٰهِ
شَهِیْدًا
بَیْنِیْ
وَبَیْنَكُمْ ۙ
وَمَنْ
عِنْدَهٗ
عِلْمُ
الْكِتٰبِ
۟۠
Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau (Muhammad) bukanlah seorang Rasul." Katakanlah, "Cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Al-Kitab
1
menjadi saksi antara aku dan kamu."
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