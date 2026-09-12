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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ar-Ra'd Ayah 39
Ar-Ra'd
39
13:39
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ٣٩
يَمْحُوا۟ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلْكِتَـٰبِ ٣٩
یَمْحُوا
اللّٰهُ
مَا
یَشَآءُ
وَیُثْبِتُ ۖۚ
وَعِنْدَهٗۤ
اُمُّ
الْكِتٰبِ
۟
Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisi-Nya terdapat Ummul-Kitāb (Lauḥ Maḥfūẓ).
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Tafsir Fathul Majid
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