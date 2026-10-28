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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 7
At-Tur
7
52:7
ان عذاب ربك لواقع ٧
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
اِنَّ
عَذَابَ
رَبِّكَ
لَوَاقِعٌ
۟ۙ
sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.