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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 46
At-Tur
46
52:46
يوم لا يغني عنهم كيدهم شييا ولا هم ينصرون ٤٦
يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًۭٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٦
یَوْمَ
لَا
یُغْنِیْ
عَنْهُمْ
كَیْدُهُمْ
شَیْـًٔا
وَّلَا
هُمْ
یُنْصَرُوْنَ
۟ؕ
(yaitu) pada hari (ketika) tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.
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