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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 45
At-Tur
45
52:45
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ٤٥
فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَـٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ٤٥
فَذَرْهُمْ
حَتّٰی
یُلٰقُوْا
یَوْمَهُمُ
الَّذِیْ
فِیْهِ
یُصْعَقُوْنَ
۟ۙ
Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka, pada hari itu mereka dibinasakan,
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