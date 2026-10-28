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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 42
At-Tur
42
52:42
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
اَمْ
یُرِیْدُوْنَ
كَیْدًا ؕ
فَالَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
هُمُ
الْمَكِیْدُوْنَ
۟ؕ
Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.
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