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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 37
At-Tur
37
52:37
ام عندهم خزاين ربك ام هم المصيطرون ٣٧
أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ ٣٧
اَمْ
عِنْدَهُمْ
خَزَآىِٕنُ
رَبِّكَ
اَمْ
هُمُ
الْمُصَۜیْطِرُوْنَ
۟ؕ
Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu ataukah mereka yang berkuasa?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.