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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 34
At-Tur
34
52:34
فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ٣٤
فَلْيَأْتُوا۟ بِحَدِيثٍۢ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٣٤
فَلْیَاْتُوْا
بِحَدِیْثٍ
مِّثْلِهٖۤ
اِنْ
كَانُوْا
صٰدِقِیْنَ
۟ؕ
Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya (Al-Qur`an) jika mereka orang-orang yang benar.
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