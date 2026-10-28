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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 31
At-Tur
31
52:31
قل تربصوا فاني معكم من المتربصين ٣١
قُلْ تَرَبَّصُوا۟ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣١
قُلْ
تَرَبَّصُوْا
فَاِنِّیْ
مَعَكُمْ
مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِیْنَ
۟ؕ
Katakanlah (Muhammad), "Tunggulah! Sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.