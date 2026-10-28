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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 28
At-Tur
28
52:28
انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ٢٨
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ٢٨
اِنَّا
كُنَّا
مِنْ
قَبْلُ
نَدْعُوْهُ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْبَرُّ
الرَّحِیْمُ
۟۠
Sesungguhnya kami menyembah-Nya sejak dahulu. Dialah Yang Maha Melimpahkan Kebaikan, Maha Penyayang."
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Tafsir Fathul Majid
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