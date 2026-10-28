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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 27
At-Tur
27
52:27
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ٢٧
فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ٢٧
فَمَنَّ
اللّٰهُ
عَلَیْنَا
وَوَقٰىنَا
عَذَابَ
السَّمُوْمِ
۟
Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.