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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 26
At-Tur
26
52:26
قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين ٢٦
قَالُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٦
قَالُوْۤا
اِنَّا
كُنَّا
قَبْلُ
فِیْۤ
اَهْلِنَا
مُشْفِقِیْنَ
۟
Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab).
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Tafsir Fathul Majid
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