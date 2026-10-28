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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 25
At-Tur
25
52:25
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٢٥
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ يَتَسَآءَلُونَ ٢٥
وَاَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ
عَلٰی
بَعْضٍ
یَّتَسَآءَلُوْنَ
۟
Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.