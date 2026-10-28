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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 20
At-Tur
20
52:20
متكيين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ٢٠
مُتَّكِـِٕیْنَ
عَلٰی
سُرُرٍ
مَّصْفُوْفَةٍ ۚ
وَزَوَّجْنٰهُمْ
بِحُوْرٍ
عِیْنٍ
۟
Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
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Tafsir Fathul Majid
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