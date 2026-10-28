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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 17
At-Tur
17
52:17
ان المتقين في جنات ونعيم ١٧
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍۢ وَنَعِيمٍۢ ١٧
اِنَّ
الْمُتَّقِیْنَ
فِیْ
جَنّٰتٍ
وَّنَعِیْمٍ
۟ۙ
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.