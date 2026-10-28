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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 16
At-Tur
16
52:16
اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون ١٦
ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓا۟ أَوْ لَا تَصْبِرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦
اِصْلَوْهَا
فَاصْبِرُوْۤا
اَوْ
لَا
تَصْبِرُوْا ۚ
سَوَآءٌ
عَلَیْكُمْ ؕ
اِنَّمَا
تُجْزَوْنَ
مَا
كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ
۟
Masuklah ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
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