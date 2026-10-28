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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 14
At-Tur
14
52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هٰذِهِ
النَّارُ
الَّتِیْ
كُنْتُمْ
بِهَا
تُكَذِّبُوْنَ
۟
(Dikatakan kepada mereka), "Inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.