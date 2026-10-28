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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 11
At-Tur
11
52:11
فويل يوميذ للمكذبين ١١
فَوَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ١١
فَوَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟ۙ
Maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan.
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Tafsir Fathul Majid
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