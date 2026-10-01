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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Buruj Ayah 7
Al-Buruj
7
85:7
وهم على ما يفعلون بالمومنين شهود ٧
وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌۭ ٧
وَّهُمْ
عَلٰی
مَا
یَفْعَلُوْنَ
بِالْمُؤْمِنِیْنَ
شُهُوْدٌ
۟ؕ
sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.