Некогда жил народ, не уверовавший в послание Аллаха, в среде которого также были верующие. Неверующие настойчиво требовали от них принять их религию, но правоверные отказались. Тогда они вырыли ров, разожгли в нем огонь, уселись вокруг него и велели верующим отречься от Единого Аллаха, угрожая им тем, что бросят их в огонь. Они освобождали тех, кто отказывался от правой веры, а всех, кто оставался в ней, бросали в огонь. Это было проявлением величайшей вражды к Аллаху и правоверным, и поэтому Аллах проклял этот народ, погубил неверующих и ниспослал о них это грозное предупреждение.