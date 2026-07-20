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Al-Ahzab
68
33:68
ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ٦٨
رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنًۭا كَبِيرًۭا ٦٨
رَبَّنَاۤ
اٰتِهِمْ
ضِعْفَیْنِ
مِنَ
الْعَذَابِ
وَالْعَنْهُمْ
لَعْنًا
كَبِیْرًا
۟۠
Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Mohannad Hakeem
Mengikuti
2 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 33:67-68
Day 22, ِAnswer 22,
#AyahLookup
Challenge
Original Question posted in:
https://quranreflect.com/posts/23722
The role models in Kufr and sin were praised with the best of praises in the dunia,
Some either got legitimacy from so-called religious institutions, and got some empty duas in support to their injustice and their oppression,
but all that won't last, and won't benefit on the day of judgment,
when followers will announce their regret ...
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