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Al-Ahzab
65
33:65
خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ٦٥
خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ٦٥
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَبَدًا ۚ
لَا
یَجِدُوْنَ
وَلِیًّا
وَّلَا
نَصِیْرًا
۟ۚ
Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.
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